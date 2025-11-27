СМИ: рэпер Macan отправится служить в элитный спецназ

23-летний артист отправляется на срочную службу

Рэпер Macan отправится служить в элитный спецназ Росгвардии – в армии определили для 23-летнего артиста род войск. Андрея Косолапова распределили в центр специального назначения "Витязь".

В центре, сообщает SHOT, занимаются такими задачи, как противодействие терроризму, включая освобождение заложников с пресечением массовых беспорядков.

Бойцы "Витязя" в 2002-м принимали участие в освобождении заложников в "Норд-Осте".

В октябре сообщалось, что рэпер получил повестку и отправится на срочную службу в конце ноября – из-за чего молодому артисту пришлось отменять концерт в Уфе. Андрей состоял на учет в Раменском. В армию он отправится один: Косолапов, как отмечалось, оказался единственным призывником из списка.

Macan собственной персоной заявился в военкомат, пройдя медицинскую комиссию. Рэпер не имеет ограничений – ему присвоена категория А.

До этого сообщалось, что Macan шесть раз проигнорировал повестки. Общественник Виталий Бородин заявлял, что в таком случае творчество артиста в РФ нужно и вовсе запретить, так как тот бывает чаще на отдыхе за рубежом, чем у себя дома.