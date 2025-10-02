Популярного рэпера грозят жестко наказать и запретить в России

Знаменитости может грозить реальный уголовный срок и неформальный запрет на выступления

Популярный российский рэпер Андрей Косолапов, более известный по своему творческому псевдониму Macan, столкнулся с большими проблемами. Шесть раз 23-летний артист проигнорировал повестки на явку в военкомат, и в ближайшее время ему может грозить суровое наказание в России.

Сообщается, что у знаменитости есть еще время до 20 октября, когда он может отреагировать на уведомление и явиться в военный пункт по месту регистрации в Раменках, передает женский журнал "Клео.ру". В противном случае его могут ожидать блокировка счетов, лишение водительских прав, ограничение на выезд из страны и даже уголовный срок до двух лет. Однако некоторые считают, что за проступок Macan должен понести более серьезную ответственность.

Например, общественник Виталий Бородин полагает, что творчество рэпера нужно и вовсе запретить в России, поскольку на отдыхе за границей он бывает чаще, чем в родной стране.

"Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом", – заявляет активист.

По словам продюсера Павла Рудченко, проблемы с военкоматом могут нанести серьезный удар по карьере Macan в России и обернуться большими трудностями. Пока ему дают возможность собирать залы в российских городах, но в будущем, если урегулировать ситуацию не выйдет, рэпер рискует лишиться своей публики и заработков, поскольку создает негативный образ для подражания.