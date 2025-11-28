Отец Macan заявил, что сын уже отправился на срочную службу

Рэпер Macan отправился на срочную службу с пункта сбора: видео
Фото: соцсети
Рэпер смог незаметно проскочить мимо журналистов

Отец 23-летнего рэпера Macan сообщил, что сын уже направился на срочную службу в армию – наследника с утра явился в военкомат.

На сборном пункте комиссариата 28 ноября на Угрешской улице в ЮВАО собрались родственники и друзья призывников. С раннего утра рэпера караулили представители СМИ, однако они упустили артиста.

Один призывник сообщил, что уже заметил музыканта в сборном пункте. 

Андрей (настоящее имя артиста – прим. ред.) заполнил нужные документы, и затем его быстро повели дальше. Никакого особенного отношения со стороны сотрудников к артисту молодой человек не заметил. Его сопровождали в комиссариате двое мужчин.

По данным 112, артист прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского. О его призыве в армию ранее писало "Утро".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
