Кожевникова рассказала, как быстро сбрасывает вес после праздничных застолий

Мария Кожевникова. Кадр: соцсети
У знаменитости есть свои хитрости

Актриса Мария Кожевникова поделилась тем, как ей удается быстро прийти в форму после насыщенных праздничных дней. Знаменитость рассказала, что не прибегает к жестким ограничениям, а делает ставку на восстановление организма.

Актриса уверена, что ключевым моментом является нормализация сна. Она объяснила, что именно во время отдыха организм приходит в баланс, поэтому важно не засиживаться допоздна и давать себе высыпаться. При этом звезда призналась, что из-за творческого ритма жизни иногда нарушает этот режим, но старается с этим бороться.

Кроме того, артистка подчеркнула, что большое значение имеет питание и внимательное отношение к своему организму. Она отметила, что регулярно следит за уровнем витаминов и микроэлементов, и часто сдает анализы, чтобы понимать, чего ей не хватает.

Также звезда добавила, что обязательно подключает физическую активность – делает упор на кардионагрузки и другие виды тренировок. По ее мнению, именно сочетание сна, питания и движения помогает быстро вернуть форму после праздников.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

