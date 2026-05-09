Кожевникова рассказала, почему отказалась от продуктов из магазина

Знаменитость очень внимательно следит за питанием

Актриса Мария Кожевникова рассказала, почему решила полностью пересмотреть питание своей семьи. Знаменитость объявила, что больше не хочет полагаться на магазинные продукты и старается обеспечивать близких тем, что выращивает сама.

Как оказалось, актриса всерьез занялась созданием собственной теплицы, где планирует выращивать овощи и фрукты для всей семьи. Она объяснила, что ей важно быть уверенной в качестве еды и иметь возможность есть продукты прямо с грядки, а не покупать их в магазине.

При этом она отметила, что круглый год обеспечивать себя свежим урожаем невозможно, поэтому в периоды ожидания новых овощей и фруктов приходится искать альтернативу – добавлять в рацион семена, злаки, травы и другие натуральные продукты.

Знаменитость также подчеркнула, что идея полностью перейти на собственный урожай принадлежала именно ей, но семья поддержала это решение. Теперь она постепенно реализует задуманное, стараясь сделать питание родных максимально натуральным и полезным.