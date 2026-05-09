Успенская рассказала, как быстро избавляется от лишнего веса

У знаменитости есть свои секреты

Певица Любовь Успенская поделилась своим подходом к похудению и объяснила, что помогает ей быстро возвращаться в форму. По ее мнению, ключ к результату – простые, но строгие ограничения в питании.

Любимица публики отметила, что в первую очередь, исключила из рациона жирную пищу и сладости – эти вредные продукты мешают держать вес под контролем. Особое внимание она уделяет отказу от спиртного: алкогольные напитки вызывают отеки и ухудшают самочувствие, поэтому она давно отказалась от них. Благодаря такому подходу к жизни звезде удается без особых усилий избавляться от лишних килограммов даже после праздников.

Во время застолий знаменитость не отказывает себе в еде, но придерживается хитрого правила – есть почаще, но небольшими порциями. В повседневной жизни она делает ставку на натуральные продукты и старается полностью исключать мучное. Все это позволяет звезде поддерживать форму и сохранять тонкую талию.