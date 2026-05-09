Онколог Черемушкин отреагировал на тренировки Лерчек во время химиотерапии

Валерия Чекалина (Лерчек).
Чрезмерная нагрузка приведет к новым проблемам, но умеренные занятия допустимы

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал ситуацию вокруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая продолжает тренировки во время лечения. По словам специалиста, физическая активность при онкологии допустима, но только в умеренных дозах и под наблюдением врачей.

Черемушкин пояснил, что химиотерапия – это тяжелое испытание для организма. Токсичные вещества уничтожают опухоль, но страдают и здоровые органы. Легкие упражнения помогают поддерживать дыхание, кровообращение и работу сосудов. А вот интенсивные нагрузки могут привести к декомпенсации – когда печень, почки или легкие не справляются.

"Я не думаю, что она бесконтрольно это делает. Возможно, это просто делается на экран. Если вы чрезмерно дадите нагрузку, вы добавите проблем", – отметил онколог.

Ранее партнер Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини, подтвердил, что занятия проходят по рекомендации врачей и включают щадящие виды активности, например, плавание.

Напомним, у 33-летней блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии. Болезнь обнаружили сразу после рождения четвертого ребенка – мальчика, которого назвали Даниэлем. Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Ее поддерживает гражданский муж Луис Сквиччиарини.

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник

