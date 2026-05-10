Облысевший Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос

Скандалист сильно пострадал после неудачного окрашивания

Гоген Солнцев рассказал, что обычный визит в парикмахерскую обернулся для него катастрофой – после неудачного окрашивания он остался без волос. Шоумен признался, что сейчас ходит лысым и уже даже начал привыкать к новому образу.

Восстановление волосяного покрова только началось: первая операция по пересадке волос уже позади, но впереди еще как минимум две. Артист отметил, что за пару месяцев жизни без волос успел свыкнуться с новым видом, однако рассчитывает, что врачи смогут вернуть ему прежнюю внешность.

Звезда уточнил, что причиной стало серьезное повреждение кожи головы – ожог затронул около 40 процентов. Из-за этого требуется сложное и дорогостоящее лечение. Провинившаяся компания уже выплатила ему полтора миллиона рублей в качестве компенсации, но этих средств хватило только на первый этап.

Знаменитость подчеркнул, что на полное восстановление понадобится в два раза больше денег, и теперь он надеется получить с парикмахерской оставшуюся сумму, чтобы завершить лечение в течение года и наконец снова ходить с красивой шевелюрой.