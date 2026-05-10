Облысевший Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос

Облысевший Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос
Гоген Солнцев. Фото: соцсети
Скандалист сильно пострадал после неудачного окрашивания

Гоген Солнцев рассказал, что обычный визит в парикмахерскую обернулся для него катастрофой – после неудачного окрашивания он остался без волос. Шоумен признался, что сейчас ходит лысым и уже даже начал привыкать к новому образу.

Восстановление волосяного покрова только началось: первая операция по пересадке волос уже позади, но впереди еще как минимум две. Артист отметил, что за пару месяцев жизни без волос успел свыкнуться с новым видом, однако рассчитывает, что врачи смогут вернуть ему прежнюю внешность.

Звезда уточнил, что причиной стало серьезное повреждение кожи головы – ожог затронул около 40 процентов. Из-за этого требуется сложное и дорогостоящее лечение. Провинившаяся компания уже выплатила ему полтора миллиона рублей в качестве компенсации, но этих средств хватило только на первый этап.

Знаменитость подчеркнул, что на полное восстановление понадобится в два раза больше денег, и теперь он надеется получить с парикмахерской оставшуюся сумму, чтобы завершить лечение в течение года и наконец снова ходить с красивой шевелюрой.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

"Контрольный удар": на Западе сделали жесткое заявление о США и Украине

Ситуация давно вышла из-под контроля

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей