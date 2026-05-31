Лариса Долина объявила, что всех прощает

Из-за скандала с элитными жилыми метрами звезду засыпали проклятиями

Популярная российская исполнительница Лариса Долина в очередной раз решила рассказать, как пережила громкий скандал вокруг продажи квартиры и тяжелые судебные разбирательства. Знаменитость объявила, что сумела оставить эту историю в прошлом и даже нашла в себе силы простить людей, которые в самый тяжелый момент желали ей завершить земное пребывание.

Артистка рассказала, что тот период оказался для нее настоящим эмоциональным ударом. Ей пришлось бороться за свое понимание о справедливости в судах, однако закон оказался не на ее стороне.

Знаменитость сообщила, что выдержать это испытание ей помогли близкие люди и любимая работа. Однако самой большой поддержкой для певицы стали поклонники, которые завалили ее письмами со словами поддержки.

Сейчас артистка уверяет, что смогла полностью перевернуть эту страницу жизни и больше не хочет возвращаться к тяжелой истории, которая когда-то потрясла всю страну. Звезда сообщила, что прощает всех, кто слал ей проклятия и ни на кого не держит зла.