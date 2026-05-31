Яна Кошкина объяснилась за нашумевший конфликт с сестрами Авериными

Яна Кошкина. Фото: соцсети
Девушка осталась при своем мнении

Скандал вокруг шоу "Сокровища императора" получил продолжение. Звезда социальных сетей Яна Кошкина решила публично высказаться после резонансной перепалки с гимнастками Диной и Ариной Авериными, которая вызвала бурную реакцию зрителей.

Во время одного из выпусков брюнетка и ее мама Марго усомнились в формулировке ведущих, назвавших сестер олимпийскими чемпионками. Мать актрисы напомнила, что одна спортсменка на Олимпиаде вовсе осталась без медали, а другая взяла только серебро. Актриса тогда поддержала слова родительницы, после чего ситуация быстро переросла в конфликт.

Атлетки болезненно восприняли эти высказывания, решив, что их намеренно пытаются задеть за больную мозоль. После волны обсуждений Яна записала видеообращение, в котором попыталась объяснить свою позицию.

Актриса подчеркнула, что всегда считала двух девушек выдающимися спортсменками и искренне переживала за них во время Игр. Она призналась, что, как и многие россияне, была потрясена тем, что сборная осталась без золотой медали.

При этом дива отметила, что, несмотря на любовь и уважение зрителей, официально олимпийскими чемпионками сестры не являются.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

