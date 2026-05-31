Певицу Марину Хлебникову заметили у тубдиспансера

Фанаты сильно обеспокоены

Появление Марины Хлебниковой возле столичного тубдиспансера вызвало тревогу у поклонников. Звезду заметили в очереди в одной из клиник, после чего среди очевидцев сразу начались разговоры о состоянии артистки.

Как пишет пресса, некоторые люди даже пытались предложить знаменитости помощь прямо на месте. Однако любимица публики поспешила успокоить окружающих и объявила, что поводов для паники нет.

60-летняя дива объяснила, что сейчас проходит полное медобследование перед возвращением к активной профессиональной деятельности. Впереди у звезды много дел: подготовка масштабного тура, запись нового альбома и съемки сразу двух клипов.

Напомним, несколько лет назад певица пережила страшную трагедию – у нее дома произошел пожар, после которого артистку нашли без сознания. Народную любимицу тогда забрали в больницу в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.

Позже, в марте 2025 года, у исполнительницы диагностировали кожную инфекцию, которая стала последствием перенесенных травм. Несмотря на пережитый ужас, певица продолжает восстанавливаться и постепенно возвращается к творческой деятельности.