Певицу Марину Хлебникову заметили у тубдиспансера

Появление Марины Хлебниковой возле столичного тубдиспансера вызвало тревогу у поклонников. Звезду заметили в очереди в одной из клиник, после чего среди очевидцев сразу начались разговоры о состоянии артистки.
Как пишет пресса, некоторые люди даже пытались предложить знаменитости помощь прямо на месте. Однако любимица публики поспешила успокоить окружающих и объявила, что поводов для паники нет.
60-летняя дива объяснила, что сейчас проходит полное медобследование перед возвращением к активной профессиональной деятельности. Впереди у звезды много дел: подготовка масштабного тура, запись нового альбома и съемки сразу двух клипов.
Напомним, несколько лет назад певица пережила страшную трагедию – у нее дома произошел пожар, после которого артистку нашли без сознания. Народную любимицу тогда забрали в больницу в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.
Позже, в марте 2025 года, у исполнительницы диагностировали кожную инфекцию, которая стала последствием перенесенных травм. Несмотря на пережитый ужас, певица продолжает восстанавливаться и постепенно возвращается к творческой деятельности.
