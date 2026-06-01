Эвелина Хромченко рассказала о главном правиле на съемках "Модного приговора"

Звезда очень внимательно относится к своим героиням

Популярная ведущая Эвелина Хромченко раскрыла принцип, которого придерживается во время работы над известной телепередачей "Модный приговор". Она рассказала, что сознательно избегает слишком роскошных и вызывающе дорогих образов в кадре.

Звезда напомнила, что многие героини шоу приходят на программу с непростыми жизненными историями, финансовыми трудностями и потерей уверенности в себе. Поэтому знаменитость считает неправильным появляться перед такими женщинами в чрезмерно дорогих дизайнерских нарядах и при этом одновременно рассказывать им о доступном стиле.

Звезда подчеркнула, что никогда не станет демонстрировать роскошную одежду уровня высокой моды в ситуации, когда нужно помогать человеку почувствовать себя красивой и уверенной без огромных затрат.