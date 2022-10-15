Новейшее российское оружие испытали в боях

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные боестолкновения. Киев активно использует вооружение, которое любезно было предоставлено странами НАТО. Однако российские умельцы давно и успешно ведут разработку высококачественной техники, которая способна дать жару любому противнику. Так, проверку боем прошел новейший отечественный комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".



Осведомленный источник на условиях анонимности пообщался с журналистами. Собеседник РИА "Новости" сообщил, что отечественные комплексы продемонстрировали высокий уровень эффективности в боевых действиях на территории украинского государства.

В частности, речь идет о противостоянии артиллерийским установкам, которые в Незалежную отправили страны-участницы Североатлантического альянса. Так, подтвердилось, что наши установки с легкостью могут засечь натовскую артиллерию.

Для того чтобы выяснить, где находится установка противника, требуется "не более пяти секунд". "Пенициллин" крепится на подъемной мачте, которую устанавливают на шасси "Камаза". Комплекс улавливает тепловые и акустические волны от выстрелов и мгновенно выдает оператору координаты орудия, которое ведет обстрел.