Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице

ВСУ устроили массированную атаку на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 17-й беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Глава российской столицы добавил, что на местах падения фрагментов дронов продолжают работать экстренные службы. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

"Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

ВСУ продолжают регулярные атаки беспилотниками по различным регионам России. Системы противовоздушной обороны практически ежедневно отражают удары и уничтожают воздушные цели.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

