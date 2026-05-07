Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице

ВСУ устроили массированную атаку на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 17-й беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Глава российской столицы добавил, что на местах падения фрагментов дронов продолжают работать экстренные службы. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

"Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

ВСУ продолжают регулярные атаки беспилотниками по различным регионам России. Системы противовоздушной обороны практически ежедневно отражают удары и уничтожают воздушные цели.