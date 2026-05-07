Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА

Украинская армия отчаянно пытается ударить по столице

Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что уже уничтожен 28-й дрон, летевший в сторону города. Градоначальник сообщил, что за последнее время система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще четыре дрона.

"Четыре БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

На местах падения фрагментов вражеской техники продолжают работать оперативные службы. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, ВСУ продолжают практически ежедневно атаковать беспилотниками различные субъекты России. За минувшую ночь над регионами РФ сбили 347 украинских БПЛА.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX ✓ Надежный источник

ВСУ напали на Крым: есть погибшие

Киевский режим продолжает бить по мирному населению

Что украинцы считают главной угрозой для страны: неожиданные результаты опроса

Незалежные четко обозначили свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей