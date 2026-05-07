Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА

Украинская армия отчаянно пытается ударить по столице

Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что уже уничтожен 28-й дрон, летевший в сторону города. Градоначальник сообщил, что за последнее время система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще четыре дрона.

"Четыре БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

На местах падения фрагментов вражеской техники продолжают работать оперативные службы. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, ВСУ продолжают практически ежедневно атаковать беспилотниками различные субъекты России. За минувшую ночь над регионами РФ сбили 347 украинских БПЛА.