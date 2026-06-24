Собянин: Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву

ВСУ снова попытались ударить по столице

Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Одним из основных направлений остается Москва. Очередной налет был успешно отражен средствами противовоздушной обороны.

"Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал глава Москвы в своем канале в "Максе".

Столичный градоначальник подчеркнул, что силы ПВО продолжают работу по защите города. В настоящее время экстренные службы занимаются устранением последствий падения обломков уничтоженных беспилотников и проводят необходимые мероприятия на местах.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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