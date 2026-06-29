Система ПВО нейтрализовала два беспилотника, летевших на столицу — Собянин

Вооруженные силы Украины продолжают практически ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Одной из основных целей налетов врага остается Москва – сегодня, 29 июня, очередная атака была отражена средствами противовоздушной обороны.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

После уничтожения беспилотника на место падения его обломков прибыли сотрудники экстренных и профильных служб. Специалисты продолжают работать на месте происшествия и принимают все необходимые меры для ликвидации последствий.



