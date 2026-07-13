Собянин: 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве за ночь

Украинские военные продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Под мощными атаками находится Москва. Очередная попытка нападения на главный город страны была своевременно отражена средствами противовоздушной обороны, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

После падения обломков затронутые территории были оперативно оцеплены. На месте продолжают работать сотрудники экстренных и профильных служб, специалисты обследуют районы и устраняют последствия произошедшего.