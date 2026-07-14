Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
913 новости
Украинские беспилотники продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы, одной из основных целей все также остается Москва. Очередной налет был своевременно отражен средствами противовоздушной обороны, о чем сообщил Сергей Собянин.
"Сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал глава столицы в своем канале в "Максе".
После отражения атаки на места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территорию, устраняют последствия происшествия и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей столицы.
Аналитики с ужасом наблюдают за тем, что творит бывший комик