Врач Королева предостерегла от диеты весной из-за потребностей организма

Известный диетолог дала совет россиянам

В погоне за роскошным внешним видом многие жители нашей страны готовы выдерживать изнуряющие диеты, ограничивать себя в питании и сводить потребление калорий до минимума. Однако далеко не все периоды года подходят для таких экспериментов со здоровьем.



Диетолог Маргарита Королева заявила, что весной сидеть на диете не стоит. Это то время года, когда организму, наоборот, крайне необходимо полноценное, сбалансированное питание. Если ограничивать потребление белков, жиров и углеводов, могут начаться проблемы со здоровьем.

Королева посоветовала отложить строгие диеты до более подходящего времени. Весной необходимо обеспечить организм достаточным количеством белков, а также сложными и простыми углеводами. Полезные жиры тоже очень важны для сохранения здоровья.