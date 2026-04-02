Боярский снова стал дедом

У советской звезды очень большая семья

В семье легендарного советского артиста Михаила Боярского снова прибавление – знаменитость в очередной раз стал дедушкой. В конце зимы у его наследника Сергея родился мальчик, и это уже седьмой внук знаменитого актера.

Для Сергея это тоже знаменательное событие: у него малыш стал пятым по счету. Несмотря на публичный статус, о таких моментах в этой звездной семье предпочитают не распространяться.

Новость подтвердила супруга актера Лариса Луппиан. Она тепло поблагодарила всех за поздравления, но четко отрезала, что в семье не принято подробно рассказывать о личном, и делиться деталями они не собираются.

Так, Сергей Боярский давно придерживается закрытого образа жизни и не выносит семейные события в публичное поле. Так что информация о появлении на свет малыша появилась далеко не сразу.