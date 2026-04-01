Молодая жена Агаларова подарила ему двоих сыновей

Молодая жена Агаларова подарила ему двоих сыновей
Личная жизнь предпринимателя скрыта от любопытных глаз

История личной жизни Араза Агаларова неожиданно стала достоянием общественности. Стало известно, что его молодая супруга не только официально стала частью богатейшей семьи, но и родила ему двоих сыновей.

Ранее выяснилось, что бизнесмен, которому уже 70 лет, тайно оформил отношения с избранницей, значительно младше него. Его новой женой стала 27-летняя Алена Иванова. О свадьбе долго никто не знал, и только сейчас детали начали постепенно всплывать.

После расставания с прежней супругой Агаларов снова влюбился, но внимание к личному не привлекал. Его юная возлюбленная также ведет максимально закрытый образ жизни, девушка скрыла страницы в соцсетях и старается не появляться на публике.

При этом постепенно становится понятно, насколько давно развиваются эти отношения. Девушка уже взяла фамилию мужа, а теперь выяснилось, что у пары уже есть двое детей – оба мальчики.

Их история началась еще в 2018 году, когда девушка училась в МГИМО на факультете международных отношений. Знакомство переросло в связь, которая в итоге привела в ЗАГС.

Первый малыш появился в 2021 году, а спустя три года родился второй наследник. Несмотря на закрытость пары, подробности их жизни все же просачиваются в прессу и вызывают живой интерес у публики.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

