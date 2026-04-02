Косметолог оценила внешность Прилучного после слухов пластики: "Полный фарш"

Без ботокса точно не обошлось, считает эксперт

Косметолог Алина Котельникова в соцсетях прокомментировала преображение 38-летнего актера Павла Прилучного. По ее словам, с лицом артиста "явно плотно поработали", и результат оставляет желать лучшего.

"Ну здесь полный фарш. Изменилась форма подбородка, ушей. Подбородок стал смотреться странно, филлер очень заметен и явно не придает мужественности. Думаю, губы тоже сделаны. Ну и куда без ботокса, здесь его более чем", – заявила эксперт.

Поклонники актера уверены, что к пластике его подтолкнула 30-летняя супруга Зепюр Брутян – которая, мол, сама решилась на "улучшайзинг". Пользователи Сети предполагают, что супруги обращались к одному хирургу, сделавшему им одинаково неестественно вытянутые подбородки.

Кстати, внешность самой Зепюр Брутян тоже не раз становилась предметом обсуждения. В Сети всплывали ее фото до пластических операций – на старых снимках актриса выглядит совсем иначе. Пользователи отмечали, что нос, губы и скулы актрисы претерпели серьезные изменения, и сейчас узнать в ней ту самую девушку с улицы практически невозможно.