Певица Алла Рид представляет сольный концерт «На перекрестке между строк»

Певица Алла Рид 14 мая приглашает всех на сольный концерт "На перекрестке между строк", который обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий весны.
Программа предстоящего концерта – это мозаика из разных музыкальных миров. Слушателей ждет встреча с новыми композициями на стихи Михаила Гуцериева. Алла Рид обладает особым даром: она умеет вдохнуть новую жизнь в поэтические строки, превращая их в музыкальные откровения. Ее интерпретация придает знакомым текстам неожиданную глубину, а мелодическая выразительность песен захватывает с первых нот.
Одним из самых интригующих моментов концерта станут фрагменты из спектакля "Исповедь актрисы". Здесь музыка и драма сливаются воедино: драматические монологи переплетаются с музыкальными миниатюрами, создавая удивительную палитру чувств. Каждая нота, каждое слово работают на создание художественного образа, позволяя зрителям проследить драматическую историю героини.
Алла Рид не боится обращаться к классике, но делает это по-своему. В программе – ее оригинальная трактовка песен Владимира Высоцкого. Певица не стремится копировать легендарного автора, а переосмысливает его творчество, находя в знакомых композициях новые грани и смыслы. Это не подражание, а диалог через время, где уважение к оригиналу сочетается с авторской индивидуальностью.
Особая страница концерта – еврейская музыка. Теплые, проникновенные мелодии, пропитанные историей и традициями, в исполнении Аллы Рид обретают особую искренность. Ее трактовка этих произведений – это мост между культурами, напоминание о том, как музыка объединяет людей, преодолевая границы и различия.
Живое сопровождение концерта обеспечит ансамбль "Искусство музыки". Звездные дуэты - еще один сюрприз для поклонников. На сцене вместе с Аллой Рид выступят известные артисты: Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Александр Добронравов, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Шарип Умханов, Евгений Гаранин. Также в программе – выступление театра танца "Маргарита".
Где: Центр исполнительских искусств (Градский холл)
Когда: 14 мая 2026 года
Категория 6+
