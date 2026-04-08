Саммит «Новый мир: Индия в архитектуре общего будущего» собрал мировое сообщество в Нью-Дели

Всемирный Общественный Саммит "Новый мир: Индия в архитектуре общего будущего" состоялся в Нью-Дели с 23 по 26 марта 2026 года. Событие стало новым этапом формирования глобальной гуманитарной повестки, открыв международный цикл региональных общественных саммитов 2026 года – "Индия", "Арабский мир", "Латинская Америка", "Африка" и "Европа". По итогам этих мероприятий будут сформированы практические инициативы и предложения гражданского общества для представления на Втором всемирном общественном саммите "Новый мир: ценности, которые объединяют" в Москве в сентябре 2026 года.

Саммит объединил более 1500 политиков, дипломатов, ученых, представителей бизнеса, медиа, религиозных и общественных организаций, а также молодежных лидеров из 27 стран, в том числе – представителей 7 мировых религий. Организаторами выступили Ассамблея народов мира и Торгово-промышленная палата БРИКС.

В рамках Саммита состоялось 17 международных мероприятий, которые освещали более 70 журналистов из разных стран мира. "Планета устала от несправедливости, устала от войн, устала от политиков, которые не видят нужд народов. А то, о чем говорим мы с вами, — это только счастье и благополучие наших семей, наших детей, уважение к старшим, традиционные семейные ценности. Об этом надо говорить громко, чтобы слышал весь мир", – заявил в напутствии саммиту генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

В первый день саммита состоялось открытие Международного медиаклуба Ассамблеи народов мира – постоянной платформы взаимодействия представителей международного медиасообщества, направленной на развитие ценностной коммуникации и укрепление глобального диалога, а также заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народов мира. Космонавт Олег Скрипочка объявил о своих планах на участие сразу в нескольких мероприятиях саммита.

Второй день саммита был посвящен вопросам счастья, устойчивого развития и объединения общества на основе общих ценностей. Центральным событием стала конференция под эгидой ЮНЕСКО, где обсуждались духовное единство, межкультурный диалог и роль гуманитарных принципов в современном мире.

В этот день также состоялись многочисленные круглые столы и встречи с участием образовательных и международных организаций. Участники обсуждали роль семьи, культуры и ценностей в достижении общественного благополучия. Выставка "Мир рисует счастье" с работами индийских авторов удачно дополнила программу, подчеркнув значение искусства в международном диалоге.

Центральным событием третьего дня стало пленарное заседание. Его участники – представители международных организаций, академического сообщества и общественные деятели – обсудили ключевые выводы и договорились о дальнейших шагах по продвижению идей благополучия, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия. Итогом стало закрепление достигнутых договоренностей в Делийской декларации и общее понимание необходимости продолжения сотрудничества на глобальном уровне.

В заключительный день саммита состоялся форум "Кино и сценарии нового мира осознанного единства", где эксперты из восьми стран обсудили кино как инструмент народной дипломатии. Итогом стало подписание шести протоколов о сотрудничестве, включая создание международной киношколы микродрамы "Единство".

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Ассамблеей народов мира и индийским Центром исследований международных отношений (CSIR).

Параллельно состоялись круглые столы: "Космос – общее будущее человечества" с участием космонавта Олега Скрипочки, "Формула национального счастья" с акцентом на роль культурного наследия, а также молодёжный круглый стол "Поколение единства".

В этот день также завершилась красивая творческая акция по раскрашиванию скульптуры слона – символа объединяющей силы культуры.

Одним из важнейших результатов саммита стало принятие Делийской декларации, Главный принцип документа – "Единство человечества раскрывается через уважение цивилизационного многообразия, достоинство личности и совместную ответственность за будущее". Он фиксирует переход от диалога к совместному созиданию и служит идеологической основой дальнейшего развития глобального взаимодействия.

"Сегодня в Нью-Дели произошло нечто большее, чем просто международное событие. Здесь была заложена новая логика взаимодействия, где ценности становятся основой политики, диалог – инструментом развития, а доверие – главным ресурсом будущего", – отметила по результатам мероприятия председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира Светлана Смирнова.

Ассамблея народов мира – международный союз неправительственных организаций, формирующий гуманитарную платформу сотрудничества народов мира на основе доверия, взаимного уважения и общих ценностей.