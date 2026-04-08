Саммит «Новый мир: Индия в архитектуре общего будущего» собрал мировое сообщество в Нью-Дели

Фото: предоставлено пресс-службой саммита

Всемирный Общественный Саммит "Новый мир: Индия в архитектуре общего будущего" состоялся в Нью-Дели с 23 по 26 марта 2026 года. Событие стало новым этапом формирования глобальной гуманитарной повестки, открыв международный цикл региональных общественных саммитов 2026 года – "Индия", "Арабский мир", "Латинская Америка", "Африка" и "Европа". По итогам этих мероприятий будут сформированы практические инициативы и предложения гражданского общества для представления на Втором всемирном общественном саммите "Новый мир: ценности, которые объединяют" в Москве в сентябре 2026 года.

Саммит объединил более 1500 политиков, дипломатов, ученых, представителей бизнеса, медиа, религиозных и общественных организаций, а также молодежных лидеров из 27 стран, в том числе – представителей 7 мировых религий. Организаторами выступили Ассамблея народов мира и Торгово-промышленная палата БРИКС.

В рамках Саммита состоялось 17 международных мероприятий, которые освещали более 70 журналистов из разных стран мира. "Планета устала от несправедливости, устала от войн, устала от политиков, которые не видят нужд народов. А то, о чем говорим мы с вами, — это только счастье и благополучие наших семей, наших детей, уважение к старшим, традиционные семейные ценности. Об этом надо говорить громко, чтобы слышал весь мир", – заявил в напутствии саммиту генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

В первый день саммита состоялось открытие Международного медиаклуба Ассамблеи народов мира – постоянной платформы взаимодействия представителей международного медиасообщества, направленной на развитие ценностной коммуникации и укрепление глобального диалога, а также заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народов мира. Космонавт Олег Скрипочка объявил о своих планах на участие сразу в нескольких мероприятиях саммита.

Второй день саммита был посвящен вопросам счастья, устойчивого развития и объединения общества на основе общих ценностей. Центральным событием стала конференция под эгидой ЮНЕСКО, где обсуждались духовное единство, межкультурный диалог и роль гуманитарных принципов в современном мире.

В этот день также состоялись многочисленные круглые столы и встречи с участием образовательных и международных организаций. Участники обсуждали роль семьи, культуры и ценностей в достижении общественного благополучия. Выставка "Мир рисует счастье" с работами индийских авторов удачно дополнила программу, подчеркнув значение искусства в международном диалоге.

Центральным событием третьего дня стало пленарное заседание. Его участники – представители международных организаций, академического сообщества и общественные деятели – обсудили ключевые выводы и договорились о дальнейших шагах по продвижению идей благополучия, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия. Итогом стало закрепление достигнутых договоренностей в Делийской декларации и общее понимание необходимости продолжения сотрудничества на глобальном уровне.

В заключительный день саммита состоялся форум "Кино и сценарии нового мира осознанного единства", где эксперты из восьми стран обсудили кино как инструмент народной дипломатии. Итогом стало подписание шести протоколов о сотрудничестве, включая создание международной киношколы микродрамы "Единство".

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Ассамблеей народов мира и индийским Центром исследований международных отношений (CSIR).

Параллельно состоялись круглые столы: "Космос – общее будущее человечества" с участием космонавта Олега Скрипочки, "Формула национального счастья" с акцентом на роль культурного наследия, а также молодёжный круглый стол "Поколение единства".

В этот день также завершилась красивая творческая акция по раскрашиванию скульптуры слона – символа объединяющей силы культуры.

Одним из важнейших результатов саммита стало принятие Делийской декларации, Главный принцип документа – "Единство человечества раскрывается через уважение цивилизационного многообразия, достоинство личности и совместную ответственность за будущее". Он фиксирует переход от диалога к совместному созиданию и служит идеологической основой дальнейшего развития глобального взаимодействия.

"Сегодня в Нью-Дели произошло нечто большее, чем просто международное событие. Здесь была заложена новая логика взаимодействия, где ценности становятся основой политики, диалог – инструментом развития, а доверие – главным ресурсом будущего", – отметила по результатам мероприятия председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира Светлана Смирнова.

Ассамблея народов мира – международный союз неправительственных организаций, формирующий гуманитарную платформу сотрудничества народов мира на основе доверия, взаимного уважения и общих ценностей.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей