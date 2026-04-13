В Москве пройдет Международный Конгресс специалистов стран БРИКС

15 апреля в РИА Новости Россия начнет работу Международный Конгресс специалистов стран БРИКС. Это масштабное мероприятие, объединяющее ведущих экспертов и практиков в области традиционной, интегративной и современной медицины, где будут обсуждаться ключевые вопросы формирования психического и физического здоровья населения.

Конгресс пройдет с 15 по 19 апреля 2026 года. Основная цель конгресса – способствовать развитию межкультурного диалога и интеграции древних методик оздоровления с современными научными достижениями в области оздоровления и профилактики.

В рамках конгресса предусмотрены тематические секции, мастер классы, выступления и панельные дискуссии, направленные на обмен знаниями по аутентичным практикам стран БРИКС, таким как аюрведа, китайская медицина, фитотерапия, акупунктура, а также перспективные биотехнологические разработки и другие альтернативные методики оздоровления.