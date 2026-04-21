В Зарядье прозвучит программа в честь 160-летия со дня рождения Ферруччо Бузони

Московский государственный академический симфонический оркестр, маэстро Федор Безносиков, пианист Филипп Копачевский и Капелла России имени А. А. Юрлова представят 24 апреля в зале Зарядье программу, посвященную 160-летию со дня рождения Ферруччо Бузони.

Ферруччо Бузони – композитор, пианист, дирижёр, музыковед, а также дерзкий новатор, разрушитель традиций и ниспровергатель канонов. Любое выступление Бузони, будь то концерт, статья в печати или новое музыкальное произведение, порождало обсуждения, споры и острую полемику. Ни один концертирующий пианист его эпохи не вызывал столь восторженного поклонения и столь резкого неприятия. Одни сравнивали его с Ференцем Листом и ставили в один ряд с Никколо Паганини, другие считали, что пианист в своих интерпретациях "издевается и над Шопеном, и над публикой, а больше всего – над музыкантами".

Профессиональные музыканты посещали концерты Бузони с нотами и карандашами в руках, пытаясь разгадать секреты его мастерства. Казалось, что под пальцами пианиста концертный рояль превращался в совсем новый, необыкновенный инструмент. 

В Зарядье 24 апреля прозвучит концерт для фортепиано с оркестром и хором, впервые исполненный автором в Берлине в 1904 году. Предваряет концерт Бузони произведение другого новатора – вступление к опере "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера, реформатора оперной музыки, оказавшего огромное влияние на всю мировую музыкальную культуру.

Когда: 24 апреля, 19:00
Где: Зал Зарядье (ул. Варварка, 6, стр. 4)

Категория 6+

