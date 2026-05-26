В клинике Педиатрического университета появился высокотехнологичный рентген

Мобильный рентгеновский аппарат с электронно‑оптическим преобразователем, или как его чаще называют C-дуга, поступил в распоряжение врачей микрохирургического отделения клиники Педиатрического университета. Это результат взаимодействия университета, благотворительного фонда "Линия Жизни" и торговой сети "Пятёрочка", входящей в X5. По словам врачей, в год на новом рентген-аппарате будут проводиться не менее 300 обследований. Узкоспециализированное оборудование предназначено для помощи пациентам со сложными, нестабильными переломами костей кисти.

Клиника вуза – единственный центр в Санкт-Петербурге и во всем Северо-Западном федеральном округе, где дети могут получить экстренную специализированную помощь микрохирургов. В год отделение принимает более 2000 пациентов, одно из важных направлений работы – реконструктивно-восстановительная хирургия кисти. Директор Института детской хирургии, ортопедии и травматологии Педиатрического университета, академик РАН Алексей Баиндурашвили подчеркнул, что мобильный рентген-аппарат дополнит парк оборудования университетской клиники.

"Наши специалисты обладают уникальным опытом оказания помощи детям в самых сложных случаях. Отделение развивается, мы открываем новые горизонты. С-дуга дополнит арсенал микрохирургического отделения и станет полезным рабочим инструментом. В детской хирургии критически важны два фактора: точность и безопасность. Это оборудование отвечает обоим требованиям", – сказал Алексей Баиндурашвили.

Важная характеристика мобильного рентгеновского аппарата – низкая лучевая нагрузка, обеспечивающая безопасность пациентов и медицинского персонала. С‑дуга оснащена специальными функциями, позволяющими снизить дозу излучения на 50% без потери качества изображения. Кроме того, хирурги высоко оценивают и качество изображения, которое получают в ходе обследования. Визуализация мельчайших деталей, таких как костные фрагменты, а также точная оценка расположения суставов критически важны для постановки диагноза и лечения.

"Кисть – удивительно сложная анатомическая конструкция: в ней десятки мелких костей, суставов, сухожилий, нервов и связок, работающих в единой системе. Специалисту необходимо очень глубокое знание анатомии этой зоны, владение тонкими техниками. Рентгеновский аппарат – это важный инструмент хирурга, буквально его "вторые глаза". C-дуга способна видеть внутренние структуры кисти в реальном времени. Это особенно важно при выполнении репозиций и металлостеосинтеза – фиксации костных отломков при нестабильных переломах. Сегодня в детской хирургии в приоритете малоинвазивные операции, когда хирург манипулирует через прокол или небольшой разрез, измеряемый миллиметрами", – рассказал детский микрохирург СПбГПМУ Роман Полозов.

Специалист добавил, что травма кисти у детей – это распространенная проблема, требующая внимательного отношения. "Мелкая моторика кисти тесно связана с развитием мозга и речи, любое ограничение может повлиять на обучение и формирование навыков у ребёнка. А для юного спортсмена или музыканта перелом даже одной фаланги способен поставить крест на карьере", – предостерег детский микрохирург.

Ежегодно клиника Педиатрического университета принимает множество пациентов с переломами костей кисти. "Каждый ребенок заслуживает самого бережного и качественного лечения. Именно поэтому мы направили средства на покупку оборудования, которое позволяет проводить сложнейшие операции максимально быстро. Благодаря участию миллионов наших гостей, обычная покупка игрушки превратилась в реальную помощь сотням маленьких пациентов. Мы хотим, чтобы дети как можно меньше времени проводили в больничных палатах, и рады, что вместе с фондом "Линия Жизни" можем подарить им надежду на здоровое будущее, – прокомментировала руководитель направления устойчивого развития торговой сети "Пятёрочка" Алина Юхневич.