"Русская филармония" представит новое трибьют-шоу ELTON Шоу

5 июня в Доме Музыки состоится премьера мирового шоу трибьюта легендарному Элтону Джону с симфоническим оркестром. Мощный вокал, виртуозная игра на фортепиано, эффектные сценические образы, бэк-вокал и роскошнее звучание оркестра "Русская Филармония".

Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников великого музыканта – от тех, кто помнит первые хиты 70-х, до новых поколений, открывающих для себя его музыку сегодня. Зрителей ждет не просто концерт, а полноценное театрализованное представление, воссоздающее атмосферу живых выступлений сэра Элтона.

В образе культового артиста на сцену выйдет австралийский вокалист и пианист Си Джей Марвин. Его талант и поразительное сходство с оригиналом уже покорили публику по всему миру. Для российской аудитории это выступление станет особенным, ведь Си Джей Марвин впервые приезжает в Россию, чтобы представить свое знаменитое шоу. На протяжении почти 20 лет этот трибьют с неизменным успехом проходит на крупнейших сценах разных стран, собирая восторженные отзывы зрителей и критиков.

Где: Московский международный дом музыки

Когда: 5 июня, 19:00

Категория 6+