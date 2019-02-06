Space: музыка скажет больше, чем слова

Дидье Маруани приготовил для московского концерта нечто особенное

Накануне тура легендарных Space корреспондент "Утра" побеседовал с неизменным лидером коллектива Дидье Маруани. В свое время пластинки и кассеты группы стали настоящим откровением для миллионов советских слушателей, а "космические" темы на синтезаторах начали звучать в мультфильмах и кино, достаточно вспомнить "Тайну третьей планеты" или "Приключения Электроника". Популярность Space для многих загадка, так как в их песнях нет слов, но музыка пробирает до мурашек.

Маруани рассказал о российских артистах, которые участвуют в его новом шоу, наотрез отказался обсуждать политику, зато с удовольствием вспомнил, как работал с Джо Дассеном и Клодом Франсуа.

– Дидье, что нового вы привезли в Россию на этот раз?

– В честь 40-летия Space мы решили сделать новую программу. Абсолютно новое лазерное шоу, новый свет, аранжировки. Конечно, будет аналоговый звук, который, на мой взгляд, интереснее цифрового. Вообще, это будет такая смесь старого аналогового звука и современного звучания.

При этом структура останется прежней, не люблю менять кардинально, это не в интересах публики прежде всего. А 10 февраля едем в Париж репетировать. Очень этому рад, для меня Space – это как "космическая семья".

– Вы же первый раз в Москве будете играть в "Крокус Сити Холле"? Там хороший звук, зал строился специально для концертов.

– Да, обычно мы играем в Кремлевском дворце, но там все как-то слишком строго, несколько напряженная атмосфера.

– А какой концерт у вас был самый запоминающийся?

– Первый, в 1983 году. Мы абсолютно все привезли на грузовиках из Франции – звук, свет, лазерное оборудование. Прибыли в "Олимпийский", а там 45 тысяч зрителей! Даже во Франции мы не играли на таких площадках, да там таких просто нет. Мы в шоке были. У нас было 8 концертов в "Олимпийском". Потом еще 7 в Ленинграде, и потом еще 6 в Киеве. Говорят, 600 тысяч человек на концертах побывало.

Сложилось впечатление, что наши концерты были для людей чем-то большим, чем просто шоу. В СССР тогда западные артисты выступали нечасто. Так вот, с нами публика как будто совершала путешествие в воображении, мы как будто приоткрыли дверь.

– В чем секрет популярности Space в Советском Союзе? Пластинки были практически в каждой советской семье.

– Space были "номер один" во всем мире – в Штатах, в Германии, Англии, Южной Африке. В СССР тоже стали появляться наши записи. Некоторые люди все же путешествовали и переписывали наши альбомы на пленку. А затем "Мелодия" издала Space, как раз в 1983 г., под концерт.

– Как "МР3-революция" повлияла на вашу работу?



– Колоссальным образом, как и на остальных. Считаю, что мейджоры допустили огромную ошибку, разрешив продавать МР3-файлы. Раньше как было: вы продаете 100 тыс. альбомов – и у вас уже "золотая пластинка". Сейчас артисты просто не могут продать свои записи, потому что их скачивают и слушают бесплатно. Это катастрофа для музыкантов. Если вы артист и не играете концерты, ваши дни сочтены.

В Европе и Америке за пиратскими сайтами еще как-то следят, но все равно есть способы послушать не заплатив. В России, насколько я знаю, все еще печальнее. Нужно уважать авторское право, ведь это хлеб музыканта.

– Кстати, каких российских артистов вы знаете?

– Аллу Пугачеву (смеется). Да немало на самом деле. Вы знаете, я пригласил на концерты в Москве и Петербурге немало известных музыкантов из России. Например, известного саксофониста Игоря…

– Бутмана?

– Да, Бутмана. Он очень хорош. Отличный музыкант, я прислал ему приглашение участвовать в нашем шоу, и он согласился. Я очень рад.

– Что скажете о современной электронной музыке, техно например?

– Это прежде всего танцевальная музыка. Я тоже использую синтезаторы, но всегда создаю мелодию. Вообще, сейчас синтезаторы используют все, есть куча другого оборудования. Современные технологии позволяют добиться совершенно нового саунда. Но знаете, я поклонник старой музыки. Я слушаю классику, рок, джаз.

– А как вам Kraftwerk, слушаете?

– Конечно. Более того, они вдохновили меня. Первый раз услышал их в 1973 г. или чуть позже. А в 1977-м я уже создал Space. Я их не копировал, но, безусловно, они повлияли. А еще мне повезло.

Известная во Франции астролог попросила меня создать мелодию для ее шоу, я согласился, так как она была очень популярной. Я пошел в музыкальный магазин, купил первый синтезатор и через десять минут сочинил Magic Fly. Дело было в Париже. Конечно, потом были аранжировки, но мелодия уже была готова.

– Вы часто выступаете на Украине, затем приезжаете в Россию, вы знаете, что между нашими странами сейчас сложные отношения, это как-то сказывается на вашей работе?

– Знаете, я езжу не только на Украину, но и в Казахстан и другие страны. Я играю музыку для тех, кто ее любит, я никогда не говорю о политике. Что касается публики, то это можно сравнить как юг и север Франции, конечно, есть отличия, но для меня это прежде всего поклонники Space. Вообще, считаю, что музыка может сказать больше, чем слова.

– Поговорим напоследок об одном из ваших современников. Вы выступали на одной сцене с Клодом Франсуа, автором знаменитой "My Way", которую впоследствии перепел Фрэнк Синатра. Какой он был в жизни, насколько правдив посвященный ему фильм "Мой путь" (Cloclo)?

– Фильм не смотрел, но хочу сказать, что он был очень профессионален. Он был истерично профессионален! Продумывал все до малейших деталей. Клод предложил мне поучаствовать в его летнем туре, конечно, я согласился. Мне было всего 22 года, а он был большой звездой во Франции, после Джо Дассена, конечно. Клод был очень добр ко мне. Еще я работал с Джони Алиде.

Это был отличный опыт, они учили меня, как работать на сцене. А благодаря Клоду Франсуа я понял одну важную вещь. Сейчас я расскажу небольшую историю. Полгода назад 13-летний мальчик из Новосибирска прислал мне ролик, где он играет на гитаре соло из "Ballad for Space Lovers", я был в шоке, как он его сыграл. Я списался по Facebook с его матерью и пригласил его выступить в Новосибирске вместе со Space.

Это то, чему я научился у Клода Франсуа. Отдать другому то, что ты уже получил, понимаете?