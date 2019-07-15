Приговор руководству "Тольяттиазота" открыл дверь в светлое будущее завода

Положение, в котором оказалось предприятие, оставляет желать лучшего

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере совладельцев завода "Тольяттиазота" Владимира Махлая и Сергея Махлая, бывшего гендиректора Евгения Королева, их зарубежных партнеров Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Приговор вынесли фигурантам уголовного дела заочно.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что стоимость похищенного оценили в сумму свыше 80 миллиардов рублей. Преступная схема заключалась в том, что злоумышленники продавали продукцию завода фирме, которую контролировали, по стоимости гораздо ниже рыночной, а организация реализовывала химические вещества по настоящей цене.

Руководство "Тольяттиазота" после оглашения приговора заявило, что предприятию не наносили никакой ущерб, поэтому завод не является потерпевшим. На городском информационном портале Тольятти "ТЛТгород.ру" авторы материала об приговоре обвиненным высказали мнение о том, что "директора "Тольяттиазота" действуют в интересах офшорных компаний Махлаев".

"Российская газета" в своей статье "Творцы криминального обогащения" уже раскрывала схему, как деньги направлялись за рубеж через офшорные компании.

"ТОАЗ продавал свою основную продукцию (аммиак и карбамид) по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями и их соучастником Андреасом Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее уже по рыночным ценам",

– писали журналисты издания.

При этом завод до сих пор является опасным производственным объектом. Еще 4 года назад "Независимая газета" рассказывала о том, что Ростехнадзор с помощью проверок выявлял многочисленные серьезные нарушения правил промышленной безопасности на предприятии.

Авторы "Парламентской газеты" подчеркивали, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение успех многолетнего управления химическим гигантом.

Бывшие руководители предприятия при этом не сдаются. Местные СМИ даже выдвинули теорию о том, что ради снятия с себя ответственности за ситуацию на заводе будут предприняты попытки заменить российский управляющий орган на иностранный. Федеральная антимонопольная служба, скорее всего, как отмечают журналисты, не позволит этому случиться.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в мае 2019-го, но уже по 210 статье УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем". Его основными фигурантами также оказались лица, выступающие в разбирательстве о мошенничестве в особо крупном размере. По мере расследования в деле появлялись новые участники и эпизоды, так в нем упоминается председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк" Александр Попов, которого СК назвал одним из активных лиц преступного сообщества. 31 мая 2019 года Попов был арестован.

"По данным следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее двух миллиардов рублей, в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 миллионов рублей", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее адвокат коллегии адвокатов FJM Александр Марков высказывался по ходу дела. Он отмечал, что участились случаи, когда подобные сложные преступления с большим количеством участников, находящихся в разных государствах, раскрывали.

"Это, несомненно, свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов, высоком уровне их профессионализма и компетентности, который достигнут за последние годы",

– говорил Марков.

Журналисты Тольятти надеются, что расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства завода приведет к тому, что на предприятии установится порядок.