Группа компаний СК Мост Руслана Байсарова реализует важнейший инфраструктурный проект на юге России

Строители нового моста через реку Дон в Волгоградской области преодолели важный рубеж – проложили инвентарные рельсы и приступили к устройству верхнего строения пути. Постепенно временные рельсы будут заменены на постоянные, по которым помчатся грузовые и пассажирские поезда.

Ведет строительство Группа компаний СК Мост российского предпринимателя Руслана Байсарова. К реализации проекта она приступила осенью 2011 года. Начинать пришлось полностью с нуля. Первым делом проложили две автомобильные дороги, устроили тупиковые отводы от действующей железной дороги на станции Ложки, чтобы доставлять и разгружать материалы. Часть стройматериалов решили изготавливать на месте, для этого оборудовали арматурный цех, бетонный узел. Для вахтовиков возвели поселок с котельной и другими постройками.

Ставить новый однопутный мостовой переход начали неподалеку от старого моста – всего в 50 м выше по течению, на 280-м километре Приволжской железной дороги на пути от Морозовской в Волгоград.

История железнодорожного моста через Дон

Важно помнить, что на этом месте через Дон прежде уже были переправы. Первый постоянный мост был построен еще в царские времена и взорван противниками большевиков в Гражданскую войну. Почти сразу же по приказу командующего 5-й Украинской армии Климента Ворошилова переправу через Дон восстановили, чтобы доставить оружие и боеприпасы в отрезанный Царицын.

В ход тогда шли все подручные средства: разбирали близлежащие кирпичные и деревянные постройки, корчевали пни, рыли котлованы на берегу – и бутили реку. В результате смогли поднять насыпь на 20 см над водой, положили клети из бревен, по ним рельсы и пустили через Дон эшелоны с вооружением и продовольствием, солдатами и ранеными. Смотрители старого моста не верили глазам – они до последнего предостерегали Ворошилова, что такую ненадежную опору снесет быстрым течением.

Позже мост укрепили, а в 1930-х полностью перестроили, поставив новые пролетные конструкции. В Великую Отечественную войну немцы несколько раз разрушали переправу, а советские железнодорожные войска с тем же упорством ее восстанавливали.

После войны, в начале 1950-х гг., на этом маршруте потребовалось строить новый мост. Запущенные в 1952 г. Волго-Донский канал и Цимлянское водохранилище повлияли на уровень воды в Доне, поэтому пришлось перенести створ моста немного ниже по течению и поставить более высокие опоры. С тех пор уже более полувека мост служит верой и правдой, оставаясь все таким же востребованным, но постепенно отступая перед техническим прогрессом и уже не соответствуя потребностям экономики.

С ветерком: ожидания от нового моста

Время не щадит ни людей, ни постройки. Металлические конструкции советского моста состарились, каменные кладки посыпались. Дошло до того, что никакие ремонты и модернизации не могли справиться с разрушениями железнодорожного перегона через Дон в Волгоградской области. Из соображений безопасности скорость движения локомотивов по нему снизили до 25 км/ч, а максимальный вес составов ограничили до 6 тыс. тонн. Это доставило большие неудобства клиентам Приволжской железной дороги, которые стали значительно терять во времени и эффективности грузоперевозок на данном маршруте.

Для решения проблемы потребовался новый мост, строить который взялась компания Байсарова. Выполненный по последним технологиям, он позволит поездам удерживать скорость на уровне 90 км/ч, причем вес состава с грузом сможет достигать 12 т, что вдвое больше нынешней нормы. Стоит ли говорить, что и регион, и вся Россия без преувеличения ждет, когда движение по новой переправе будет запущено.

Бомба под мостом: трудности в начале строительства

На начальном этапе строительстве в СК Мост объединили две важные цели в одну: решили углубить фарватер для свободного хода судов в будущем, а взятый со дна реки грунт использовать для подсыпки земляного полотна на подходах к мосту.

Тут, надо сказать, компания столкнулась с существенными трудностями. Во время ожесточенных боев за Сталинград в период Великой Отечественной войны гитлеровские войска буквально засыпали край бомбами. Поэтому строители понимали, насколько велика вероятность, что часть неразорвавшихся снарядов могла покоиться на речном дне до наших дней, так что работы по углублению велись с величайшей осторожностью.

Вторая проблема – мосты-предшественники. Оставшиеся на дне старые конструкции представляли опасность для земснаряда и другого оборудования. Но в итоге дело было сделано: Дон в этом районе не только углубили, но и очистили.

Особенности конструкции моста через Дон

Инженеры-конструкторы поставили перед строителями задачу возвести мост длиной без малого 792 м, состоящий из девяти пролетов. Самый большой из них – 154-метровый – монтировался на плаву. Для его установки потребовалось задействовать шесть судов речного флота мощностью до 900 лошадиных сил каждое.

Для монтажа 110-метровой фермы пришлось сооружать специальные подъемники, с помощью которых удалось переместить пролетное строение на плавучие опоры.

Еще один сложнейший этап – монтаж двухрусловых пролетных строений длиной 144 м – также успешно реализовали. Четыре пролета соединили попарно и установили уже в таком объединенном виде. В России ранее подобный способ не применялся, так что компания Байсарова в очередной раз стала первопроходцем.

Работы сегодня: что осталось сделать

По проекту на мосту и подходах к нему должны быть уложены рельсы длиной 25 м, скрепленные в "плети" протяженностью по 750 – 800 метров. Они заменят нынешние временные рельсы длиной 12,5 метров. В общей сложности, новый железнодорожный путь составит приблизительно 4 километра.

Важно, что все металлические конструкции будут обработаны специальным составом, предохраняющим их от негативного воздействия природных явлений. А береговые укрепления защитят от размыва с помощью особых гидротехнических установок.

Помимо возведения моста, силами СК Мост на объекте должны быть:

построены и реконструированы здания ВОХР;

оборудованы сети электроснабжения и электроосвещения территории ВОХР;

укреплены берега и земляная насыпь щебнем;

демонтирован старый мост.





Опыт мостостроителей

Российский бизнесмен чеченского происхождения Байсаров Руслан родился в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР 9 августа 1968 года. В его деловой биографии упоминаются разные сферы деятельности, но последние годы его жизнь тесно связана с реализацией крупных инфраструктурных проектов в России и за рубежом. Являясь владельцем и главой совета директоров ГК СК Мост, он может лично выбирать, за какие объекты браться, и никогда не отмахивается от сложных задач. Ведь, по его твердому убеждению, именно инфраструктурные ограничения препятствуют развитию российских регионов. Если их снять, население края получает шанс на новую жизнь.

В сказанном легко убедиться, если посмотреть, какое положительное влияние на развитие регионов оказали уже завершенные проекты. Так, на счету компании Байсарова:

вантовый мост во Владивостоке на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС-2012;

мост через реку Амур от российского Благовещенска до китайского Хэйхэ;

модернизация Байкало-Амурской магистрали, в том числе сооружение железнодорожных тоннелей;

прокладка тоннелей московского метрополитена.





Кроме того, будучи главой АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (ТЭПК), Руслан Байсаров взялся строить первую в Туве железную дорогу "Элегест – Кызыл – Курагино", которая необходима для разработки богатейшего угольного месторождения.

Открывающиеся перспективы для региона

Новый мост через Дон открывает большие перспективы для региона. Пропускная способность переправы увеличится, значит, жителям Волгоградской области станет удобнее куда-либо добираться. Повысится и коммерческая привлекательность края. А поскольку из богатого дома никто не захочет сбежать, будет решен и вопрос с демографией.

В свое время губернатор области Андрей Бочаров поставил перед собой амбициозную цель – модернизировать транспортную инфраструктуру региона и поднять экономику, в том числе, за счет развития транспортно-дорожной сети. Была принята соответствующая программа, и в результате с 2014 г. в области появились новый аэропорт, качественные трассы местного и федерального значения облегчили жизнь водителям, мосты через Волгу, Царицу, Ахтубу помогли улучшить логистику и наладить удобное пригородное сообщение.

Но ветхий мост через Дон на перегоне "Морозовская – Волгоград" оставался проблемой, настоящим "бутылочным горлышком", из-за которого многие отказывались рассматривать регион в качестве базы для бизнеса, да и просто как транзитную территорию. Поэтому новость о том, что строители Байсарова вышли на финальный этап работ, обрадовала всех без исключения.

Мост через Дон – переправа в Азию

Современная переправа через Дон поможет Волгограду воспользоваться своим уникальным географическим положением. Ведь регион не только находится на перекрестке транспортных потоков как минимум из шести российских федеральных округов – Поволжского, Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Уральского, – но и по праву может считать себя "воротами" в Азию. Соответственно, когда новый мост позволит начать беспрепятственные перевозки по железной дороге, откроются и пока скрытые возможности для сотрудничества России с Индией, Ираном и другими странами.

Фактически, этот маршрут может стать частью международного транспортного коридора "Север – Юг", перевозки по которому будут вдвое быстрее и значительно дешевле, чем морским путем, например, через Суэцкий канал, говорится в "Википедии". Это повысит и объем транзитных перевозок, что также принесет дополнительный доход в бюджет региона.

Планируется, что к 2030 г. на юго-востоке России резко вырастут объемы железнодорожных грузовых перевозок. В частности, в порты Азовского и Черного морей пойдет огромный поток направляемого на экспорт российского зерна. Увеличится и востребованность пассажирских перевозок по железной дороге. В частности, ожидается, что на северокавказском направлении этот показатель повысится раза в полтора. Чтобы удовлетворить спрос, потребуется запуск дополнительных поездов, по крайней мере, в летний сезон. Сокращение времени в пути благодаря возможности не сбрасывать скорость при движении по мосту через Дон будет весьма кстати при составлении расписания.

Фотографии практически готового объекта можно посмотреть на официальном сайте Группы компаний СК Мост.