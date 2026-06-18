Рудковская публично пригрозила Тутберидзе

Поклонники знаменитостей внимательно наблюдают за развитием скандала

Конфликт между двумя влиятельными фигурами российского публичного поля вышел на новый уровень. Яна Рудковская объявила, что больше не намерена молчать и готова ответить Этери Тутберидзе максимально жестко, если нападки на ее семью продолжатся.

Так, бизнесвумен резко отреагировала на высказывания тренера в адрес ее мужа Евгения Плющенко и академии "Ангелы Плющенко". Она подчеркнула, что многолетнее противостояние зашло слишком далеко.

Рудковская заявила, что ее терпение иссякло после многочисленных нелестных комментариев, которые звучали в адрес олимпийского чемпиона на протяжении последних лет. Она подчеркнула, что долгое время предпочитала не вступать в публичные споры, но ее терпение лопнуло.

Продюсер намекнула, что обладает информацией, которая может нанести серьезный репутационный удар по известному тренеру. Она предупредила, что готова предать ее огласке, если оскорбительные заявления в адрес Плющенко будут продолжаться.

Недавно Тутберидзе сообщила о том, что она не считает Евгения Плющенко настоящим тренером. Это заявление вызвало крайне жесткую реакцию со стороны супруги олимпийского чемпиона и, судя по всему, может обернуться серьезными проблемами для тренера.

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