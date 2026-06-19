Куртукова поставила на место Тинькова* за критику ее творчества

Артистка записала видеообращение оппоненту

Певица Татьяна Куртукова не оставила без внимания недавние резкие высказывания бизнесмена Олега Тинькова*, который в одном из интервью крайне негативно отозвался о ее творчестве. Эмигрировавший из России предприниматель назвал "ересью" исполнение песни "Матушка-земля" соотечественниками во время зарубежных поездок, заявив, что им должно быть стыдно ставить подобное в центре Европы.

В ответ на эти слова артистка записала видеообращение, адресованное своему оппоненту. Куртукова поинтересовалась, почему он стремится запретить русским людям быть собой и наслаждаться любимой музыкой вне зависимости от их местоположения. Певица предположила, что банкир, вероятно, и сам хотел бы пуститься в пляс под эту мелодию, но просто стесняется.

В завершение своего эмоционального ответа звезда с иронией посоветовала Тинькову* вернуться к тому, что у него всегда хорошо получалось, добавив, что это занятие будет полезно для его нервной системы: "Лепите пельмени – у вас это когда-то очень хорошо получалось".

Стоит отметить, что этот публичный обмен репликами произошел на фоне активного развития карьеры Куртуковой. Недавно она привлекла внимание, появившись на светском мероприятии в роскошном образе.

*признан иноагентом в РФ