В ОП и Госдуме отвергли призыв Дерипаски к 12-часовой "шестидневке"

Бизнесмену посоветовали испытать такой режим на себе

Олег Дерипаска предложил перевести экономику на усиленный график: работать по 12 часов в день при шестидневной неделе. Инициатива вызвала резкую реакцию в Общественной палате и Госдуме.

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил самому бизнесмену испытать такой режим на себе: "Поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график".

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заявил ТАСС, что перспектив у этой идеи нет. В Госдуме ее не обсуждают, а законопроектов на эту тему не существует. Он напомнил, что сейчас чаще звучат предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий работников.

Нилов подчеркнул, что любые изменения рабочего графика нужно обсуждать с участием профсоюзов, работодателей и правительства, учитывая охрану труда, здоровье и качество жизни людей. А законодательство признает переработки добровольными и требующими оплаты в двойном размере.

Ранее Дерипаска призвал у себя в телеграм-канале к указанной инициативе, чтобы ускорить трансформацию экономики. По его словам, 2026-й стал "другим" годом как для России, так и для "всех". Кризис же, по мнению миллиардера, является более глубоким, чем экономический, и чем быстрее россияне перейдут на "этот новый график– с восьми до восьми, включая субботу" – тем быстрее будет пройдена "трансформация".