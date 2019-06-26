В Москве появится посвященный студенческим стройотрядам памятник

Скульптурную композицию откроют в пятницу, 28 июня

Монумент из бронзы представляет собой фигуры молодого строителя и юной проводницы, которые олицетворяют образы студентов строительных отрядов. В памятнике воплощена не только молодость, но и сила, а также целеустремленность.

"Церемония открытия скульптурной композиции "Бойцам стройотрядов МИИТ" пройдет 28 июня в сквере Российского университета транспорта",

– передает пресс-служба учебного заведения.

В этот день бойцы молодежно-студенческих отрядов вуза устроят торжественное собрание, посвященное началу третьего трудового семестра 2019-го. А командиры отрядов получат трудовые путевки.

В 1931 г. первый студенческий отряд МИИТ помог Мосгорсовету благоустроить столицу. А в 1972-м студенты стали первыми строителями Байкало-Амурской магистрали. Бойцы отрядов университета способствовали воздвижению целого ряда объектов "Олимпиады-80", а также внесли трудовой вклад в строительство Московской кольцевой автодороги, Останкинской телебашни, столичного метрополитена и Третьего транспортного кольца.

Студенческие отряды Российского университета транспорта, как напомнила пресс-служба вуза, также первыми приступили к строительству не только Крымского моста, но и объектов Зимней олимпиады в городе Сочи. Более того, бойцы стройотрядов работали на Чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.

В 2019-м Российский университет транспорта продолжает создавать группы студентов, которые участвуют в строительстве главных дорожных объектов страны. Строительный отряд "Москвич" поможет развитию транспортной инфраструктуры Крыма. Так, учащиеся будут работать на подходах к мосту через Керченский пролив и поучаствуют в реконструкции автодороги А-290 Новороссийск – Керчь. А Общестроительный отряд университета будет строить жилые комплексы, предусмотренные программой реновации Москвы.