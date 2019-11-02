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Человек-собака держит в страхе американцев

Человек-собака держит в страхе американцев
Фото: www.globallookpress.com
Монстр убивает домашних животных

Британские журналисты выяснили, что по США гуляет некое существо – наполовину оно выглядит как человек, а наполовину – собака. Британцы прозвали его "Догменом".

Монстр передвигается на двух ногах, хоть и похож на оборотня. Он истребляет в США домашних животных. Американец, который видел "Догмена" предоставил изданию The Daily Star доказательства его существования – аудиозапись с леденящим душу воем монстра.

Очевидец даже создал группу, которая собирает информацию о "Догемене", рост которого 2,75 метров. 

Полина ИВАНОВА
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