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Глава "Металлоинвеста" умер от пневмонии

Генеральный директор холдинга скончался на 53-м году жизни

Глава одного из крупнейших в стране горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался. Причиной смерти, по словам источников, стала двусторонняя пневмония. Об этом инсайдеры поведали сразу нескольким СМИ.

По сообщению Forbes, Варичев ушел из жизни в столичной клинике в понедельник. Последние дни он не мог самостоятельно дышать.

Как рассказали источники РБК, китайской инфекции, пандемия которой бушует в мире, у него не было. Смерть главы холдинга подтвердила пресс-служба администрация Курской области. 

Варичев работал в металлургической отрасли 30 лет. С 2013 он был генеральным директором управляющей компании "Металлоинвест", которая производит железорудную продукцию. 

Полина ИВАНОВА

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