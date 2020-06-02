ФАН выпустил новый скетч после ставшего вирусным ролика о геях

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать ролики из серии скетчей на тему будущего голосования по Конституции

Оно пройдет с 25 июня по 1 июля, при этом последний день объявлен по всей стране выходным.



Поправки коснутся статьи 83 Основного документа, которые позволят наделить более широкими полномочиями Госдуму. Если изменения будут приняты, нижняя палата парламента сможет утверждать и снимать с должности федеральных министров, председателя правительства, генерального прокурора РФ и руководителей ряда других государствообразующих органов.

Более наглядно улучшения от поправки в статью Основного документа продемонстрированы в видеоскетче Федерального агентства новостей. По сюжету, школьник из российской семьи в будущем хотел бы стать министром, однако ему этого не позволяют законы. В конце он жалуется, что его родители в свое время проигнорировали голосование по поправкам в Конституцию.

Ранее ФАН выпустил первый ролик на тему поправок в Конституцию. Изменения касались 72 статьи, которые позволят защитить институт традиционного брака и семьи в России. Кроме того, появятся возможности для заботы совершеннолетними детьми о своих родителях.

Как показал опрос ВЦИОМ, 61% россиян, готовых принять участие в голосовании, поддержат поправки в Конституцию России.