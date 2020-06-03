Руководителя корпорации дисквалифицировали на шесть месяцев

Генеральный директор ФКП "Российская государственная цирковая компания" ("Росгосцирк") Владимир Шемякин отстранен от работы на полгода. Соответствующее решение вынесла мировая судья судебного участка №28 Ленинского судебного района Самары.

Причиной дисквалификации стал тот факт, что помещения "Росгосцирка" продолжались эксплуатироваться арендаторами и после завершения сроков действия соответствующего соглашения. Даже после того, как были задействованы меры прокурорского реагирования, имущество не было освобождено, говорится в опубликованном на сайте суда постановлении.

Шемякин занял пост директора ФКП "Российская государственная цирковая компания" весной 2019 года. Он был одним из четырех кандидатов на этот пост. На должность также претендовали Сергей Беляков, Вадим Гаглоев, Владимир Петухов.

"Мы анализируем у себя, кто наш потребитель и куда он ходит. Вот семьи с детьми, для нас сейчас основной конкурент – это торговые центры", – заявлял Шемякин в интервью "Радио КП". Директор "Росгорцирка" также выступил за продажу алкогольной продукции в цирковых буфетах. "Я не думаю, что в театре кто-то так напивается, что падает. Так и в цирке. Если бы мы также давали какой-нибудь коньяк и бокал шампанского, не думаю, что были бы какие-то критические ситуации", – заявлял он в том же интервью Юрию Грымову.

"Шемякин – человек страшно далекий от искусства вообще и циркового в частности, – цитирует ИА "Росбалт" директора новосибирского цирка Сергея Шабанова. – Когда главной целью директор цирковой компании ставит ремонт туалетов в цирках, новые красивые стаканчики и алкоголь в буфетах – больше ничего пояснять настоящим цирковым не надо. Он увольняет людей, отдавших цирку десятки лет, и ставит вместо них продавцов мяса и мороженого, тратит деньги государства на непонятные прожекты, снижает отчисления от проката своим "любимчикам". И если до сих пор ему это сходило с рук по причине невнимания Министерства культуры к цирковому искусству, то теперь от решения суда никуда не деться, его придется исполнять".

27 мая стало известно, что 13 ведущих российских продюсеров цирковых программ обратились за помощью к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В письме они просят повлиять на "Росгосцирк", который якобы выдвинул новые условия сотрудничества для частных компаний. Им было предложено взять на себя все расходы на штатных артистов и животных "Росгосцирка", задействованных в постановках. Согласиться на эти требования, уверены цирковые продюсеры, – подписать себе смертный приговор. Все они представляют свои коллективы, в каждый из которых входит от 50 до 120 человек.

Кто будет исполнять полномочия Владимира Шемякина во время его дисквалификации на сегодняшний день неизвестно.