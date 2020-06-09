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МГИК: ротация членов избиркома не отразится на работе

Так в избиркоме прокомментировали вопрос о петиции с призывом не работать на голосовании

Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, комментируя вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.

По его словам, никаких обращений по этому поводу во МГИК пока не поступало. Но в любом случае, подчеркнул Реут, в любой момент член избирательной комиссии может выйти из ее состава. 

Людей в составе резерва, готовых поработать, более чем достаточно, обратил внимание зампредседателя Мосгоризбиркома, и в любой момент выбывший может быть заменен другим человеком. 

В УИК сейчас в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, и даже выход из состава нескольких человек никак не скажется на работе комиссии, резюмировал Реут.

Анна СОРОКИНА

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