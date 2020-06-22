Пригожин жестко ответил на резолюцию Конгресса США

Предприниматель обратился с открытым письмом к американским властям

Американские власти сообщили о внесении резолюции с целью разработать противостояние действиям российского бизнесмена Евгения Пригожина, который якобы "угрожает национальной безопасности США". Документ с призывом к Дональду Трампу и Конгрессу США принять некие меры против российского предпринимателя был внесен в Сенат и Палату представителей США.



Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала открытое письмо российского предпринимателя к американским властям. Знаменитый петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на направленную против него резолюцию, пишет РИА ФАН.

Начало истории Штатов строится на тотальном уничтожении человеческих жизней, подчеркнул он в своем открытом письме. Как только первые поселенцы появились на американском континенте, было истреблено коренное население. А затем построенное на костях индейцев государство стало укрепляться и все сильнее заявлять о себе.

"Основа американской нации в том, что в XVII веке первые переселенцы приехали в Северную Америку, уничтожили коренных жителей и создали собственное государство. С 1823 года доктрина Монро декларировала, что национальные интересы Америки – это невмешательство в дела других стран. Но с 1905 года национальными интересами Америки стал "весь мир". С тех пор США не учитывали ничьи национальные интересы, кроме своих собственных", – рассказал петербургский бизнесмен.

Пригожин напомнил конгрессменам, что выступающие против политики Соединенных Штатов государства полностью исчезали с лица земли.

"США регулярно вмешиваются в политические процессы и выборы по всему миру", - сообщил Евгений Пригожин

История засвидетельствовала массовое уничтожение национальных ценностей государств. Были потеряли культуры особенности и обычаи граждан. Американское вмешательство по всему миру творит беззаконие и несет государствам беды и разрушения:

"Всего Соединенные Штаты развязали сорок одну войну, в ходе которых были уничтожены миллионы человек. В том числе во время бесцеремонного и неоправданного применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Ключевым национальным интересом США является разрушение чужих культур и порабощение других народов".

Евгений Пригожин напомнил и о провальном расследовании экс-прокурора Роберта Мюллера, которое было направлено против него. Доклад о "вмешательстве" в дела Белого дома был безоговорочно разбит. Недостоверные "доказательства" оказались макулатурой.

"Теперь о выборах в США. 15 марта 2018 года прокурор Роберт Мюллер выдвинул против меня обвинение, которое было с треском разбито американским же правосудием на территории США и стало одним из самых позорных судебных процессов Соединенных Штатов. Более 20 миллионов листов доказательств оказались макулатурой", – заявил бизнесмен.

При этом выбор американского народа не совпадает с интересами представителей элит, отметил Пригожин, считая, что элиты просто хотят себе марионеточного президента, который бы позволил им безнаказанно разворовывать огромный американский бюджет.

"Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов", – подчеркнул Пригожин

В финале письма предприниматель призвал Штаты уважать интересы других государств и не забывать, что США не единственная страна на Земле.

"Подводя итог, я призываю вас, уважаемые господа конгрессмены, не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности. Вы не одни в этом мире", – заключил Пригожин.