Эксперты Общественного штаба раскрыли фейк о голосовании в Москве

Раскрыт провокатор, снявший фейк о голосовании по поправкам в Конституцию в Москве. Представители Общественного штаба внимательно следят за соблюдением чистоты процедуры голосования. Все сообщения о возможных нарушениях во время голосования тщательно отрабатываются. И этот случай еще раз подтвердил, что никто не собирается утаивать никакую информацию. Все происходит оперативно, публично и соответствует букве закона.

"Эксперты Общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования, – сообщил официальный представитель штаба Александр Асафов. – Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс. Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принес этот пакет на место съемки, то есть сделал постановочное видео".

Он пояснил агентству, что на опубликованном в "Ютуб" видео молодой человек якобы проследил за группой по надомному голосованию и нашел запечатанный пакет с бюллетенями на улице, где камеры видеонаблюдения показали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принес пакет и оставил его в этом месте.

При этом уже через некоторое время он вернулся туда с камерой в руках.

Асафов пояснил, что представители Общественного штаба связались с молодым человеком, предоставили ему видео с наружных камер, которое доказывает, что он сам срежиссировал это нарушение. На что фейковый режиссер ответил, что решил сделать "документальное кино".

Стоит отметить, что тотальное оборудование участков камерами видеонаблюдения (минимум две на каждом участке) и наличие круглосуточного видеонаблюдения являются гарантией чистоты проходящих выборов. Видео доступно наблюдателем по первому запросу.

Как уточнили в штабе, этот молодой человек с первого дня голосования сообщает о различных нарушениях, представляясь наблюдателем от политических партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", "Открытая Россия", движения "Голос".

"Его сообщения сразу вызывали вопросы в достоверности, проверки показали, что таких нарушений не было. После того как мы перестали реагировать на его сообщения по телефону, он прислал данное видео, где утверждал, что обнаружил рядом с УИК запечатанный пакет с бюллетенями", – прокомментировал Асафов.

Решение о мере наказания для нарушителя может быть принято правоохранительными органами.

Как заверил Асафов, работа по выявлению сообщений о нарушениях во время голосования в социальных сетях продолжается. Так, в одной из соцсетей было обнаружено сообщение о незаконной агитации за поправки прямо на избирательном участке в Ясенево. Видео с участка показало, что стендов с агитацией, о которых говорилось в сообщении, там нет. Возможно, это фотомонтаж.

Также ложной оказалась информация об испорченных бюллетенях для надомного голосования на одном из участков, где якобы уже были проставлены точки в поле "Да", что не позволило бы при использовании КОИБ засчитать те бюллетени, где будет стоять пометка в поле "Нет". По словам представителя штаба, на данном участке были изучены бюллетени, и случай нарушения не подтвердился.