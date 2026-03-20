Умерла легенда: скончался Чак Норрис

Звезде было 86 лет

В США сообщили о смерти Чака Норриса. По данным американского издания TMZ, легендарный актер ушел из жизни в возрасте 86 лет, рядом с ним в этот момент находились близкие люди.

Эта новость стала тяжелым ударом для миллионов поклонников звезды по всему миру. Имя Чака Норриса давно превратилось не просто в символ захватывающих боевиков – он стал настоящей легендой, с которой для многих связана целая эпоха.

Ранее появлялась информация, что актер оказался в больнице во время отдыха на Гавайях. По предварительным данным, ему стало плохо после очередной силовой тренировки.

Сообщалось, что звезду доставили в медицинское учреждение на острове Кауаи. Подробности тогда не раскрывались, однако американские СМИ писали, что незадолго до этого он тренировался, работал в спарринге с партнером, разговаривал по телефону с другом и находился в хорошем настроении.

А всего 10 дней назад, 10 марта, артист отметил свой 86-й день рождения. Даже в таком возрасте он продолжал активно заниматься спортом и несколько раз в неделю отрабатывал удары, стойки и блоки.

Знаменитый артист был обладателем черных поясов сразу по нескольким направлениям, включая тансудо, каратэ и бразильское джиу-джитсу, и до последних лет сохранял невероятную физическую форму. Для миллионов людей он навсегда останется человеком, имя которого давно стало легендой.

