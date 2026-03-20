Стас Михайлов сделал признание о своей внешности

Кумир миллионов рассказал все, как есть

Стас Михайлов на протяжении многих лет остается одним из самых любимых и востребованных артистов российской сцены. Его график по-прежнему плотный, концерты расписаны на много месяцев вперед, а интерес к нему со стороны публики не становится меньше.

В последнее время поклонники все чаще обсуждают, как сильно изменился певец. Многие заметили, что он заметно похудел, посвежел и стал выглядеть намного моложе своих лет.

Сегодня артисту 56, но по внешнему виду в это верится не сразу. На фоне таких разительных перемен в Сети начали появляться разговоры о возможной пластике, однако сам артист уверяет, что причина совсем в другом.

Певец объяснил, что перемены связаны прежде всего с новым образом жизни. Он отказался от вредных привычек, стал больше двигаться, заниматься спортом и внимательнее относиться к тому, что ест.

При этом жесткие диеты и постоянные запреты ему по-прежнему чужды. Артист признался, что не умеет жить в строгих рамках – любые ограничения быстро начинают его раздражать и портить настроение.

"Диета, ограничения – это не про меня. Не смогу так жить. Зачем портить себе настроение?" – рассуждает артист.

Знаменитость старается реже есть хлеб, хотя иногда все же позволяет себе это без угрызений совести. Михайлов рассказал, что нашел для себя такой режим, в котором чувствует себя спокойно и свободно: утром он не ест, пьет воду с лимоном, занимается спортом, и часто ест всего один раз в день. Такая стратегия позволяет знаменитости сохранять цветущий внешний вид.

К слову, ранее стало известно, что Михайлов неожиданно подешевел на корпоративах.