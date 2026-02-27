СМИ: Стас Михайлов начал полнеть и срываться на близких из-за усталости

"Волнуется и срывается": в окружении Михайлова рассказали о проблеме певца
Фото: АГН Москва
Певец порядочно устает на концертах

56-летний Стас Михайлов столкнулся с одной проблемой: певец начал терять форму и набирать вес. Несколько месяцев певец не может справиться с организмом. А в окружении любимца аудитории бальзаковского возраста говорят, что во всем виноват какой-то сбой.

Стас старается правильно питаться и следит за собой. Однако из-за возраста и переживаний не может поправить цифру на весах. На концертах он устает – и порядочно.

"Вот и получилось, что в зал иногда не ходил, баловал себя вкусностями, казалось, немножечко, раньше организм никак на такое не реагировал, а теперь начал. Стас волнуется, срывается на близких", – говорят знакомые с ситуацией люди.

С другой стороны, Михайлова можно понять, утверждает источник журналистам. Да и супруга Инна – настоящая красавица, вот он и пытается ей соответствовать.

А продюсер  Иосиф Пригожин считает, что Стас начал терять аудиторию из-за творческого застоя.

Выбор читателей