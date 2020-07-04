Девушка познакомилась с белорусским лидером на Республиканском балу выпускников

Внимание пользователей соцсетей привлекла загадочная молодая девушка, стоявшая рядом с Николаем Лукашенко во время празднования Дня независимости в Минске.

Как удалось узнать журналистам белорусского издания "Наша Нива", спутницей сына президента Белоруссии стала двадцатидвухлетняя уроженка города Пинск Катерина Гуменюк. Мама красавицы работает в местном межрайонном метеорологическом центре и отказывается обсуждать отношения своей дочери с Николаем.

В этом году девушка окончила Минский государственный лингвистический университет и появилась на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, запомнившемся общественности зажигательным танцем Александра Лукашенко под песню Таисии Повали. Ежегодное мероприятие для лучших молодых специалистов страны проходит в Национальном выставочном центре "БелЭкспо".

В соцсетях выпускницы можно увидеть совместные фотографии девушки с ее молодым человеком – студентом Белорусского государственного технического университета. От комментариев юноша отказался. Молодая красавица на связь с журналистами пока не вышла.