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Внимание пользователей соцсетей привлекла загадочная молодая девушка, стоявшая рядом с Николаем Лукашенко во время празднования Дня независимости в Минске.
Как удалось узнать журналистам белорусского издания "Наша Нива", спутницей сына президента Белоруссии стала двадцатидвухлетняя уроженка города Пинск Катерина Гуменюк. Мама красавицы работает в местном межрайонном метеорологическом центре и отказывается обсуждать отношения своей дочери с Николаем.
В этом году девушка окончила Минский государственный лингвистический университет и появилась на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, запомнившемся общественности зажигательным танцем Александра Лукашенко под песню Таисии Повали. Ежегодное мероприятие для лучших молодых специалистов страны проходит в Национальном выставочном центре "БелЭкспо".
В соцсетях выпускницы можно увидеть совместные фотографии девушки с ее молодым человеком – студентом Белорусского государственного технического университета. От комментариев юноша отказался. Молодая красавица на связь с журналистами пока не вышла.
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