Подписчик сообщества ЧВК "Вагнера" назвал домыслы белорусских СМИ бредом

России нет смысла дестабилизировать обстановку в соседней стране

В социальной сети "ВКонтакте" в паблике "ЧВК "Вагнера" – военное обозрение" опубликовали видеозапись от одного из подписчиков группы. Он прокомментировал новость о задержании якобы добровольцев ЧВК "Вагнера" в Республике Беларусь.

Напомним, 29 июля СМИ Белоруссии сообщили, что на территории страны задержаны 33 гражданина РФ. В СМИ писали, что задержанные якобы являются добровольцами ЧВК "Вагнер", и что они прибыли в РБ с намерением "дестабилизировать ситуацию" в стране в преддверии президентских выборов.

Подписчик группы "ЧВК "Вагнера" – военное обозрение" уверен, что подобные заявления, распространяемые СМИ Белоруссии, являются абсурдом. Он подчеркнул, что представители ЧВК "Вагнера" – это ветераны различных войн, которые имеют большой боевой опыт в борьбе с террористами ИГ (террористической организации, запрещенной в РФ), а белорусские СМИ показали общественности каких-то "гопников".

Создатель ролика уверен, что РФ нет смысла дестабилизировать ситуацию в соседней стране. Он напомнил о том, что Республика Беларусь является одной из немногих стран, на которую Россия может положиться.

Подписчик еще раз подчеркнул, что добровольцы ЧВК "Вагнера" действуют исключительно в интересах России, а нашей стране не нужны проблемы по соседству.

"Зачем России действовать против Белоруссии? Чтобы у нас была еще одна Украина под боком?" – подытожил автор видео.