"Вагнеровцы" всегда выступают на стороне мирных жителей

Ливийская национальная армия (ЛНА) и Правительство национального согласия (ПНС) обвиняют друг друга в привлечении третьих сил. В армии Халифы Хафтара заявляют, что ПНС сотрудничает с сирийскими наемниками, а триполитанские власти обвиняют ЛНА во взаимодействии с бойцами ЧВК "Вагнера". Как же обстоят дела на самом деле, объяснила "Русская планета".



То, что сирийские боевики прибывают на территорию, подконтрольную правительству Файеза Сарраджа, известно всем. Спикер ЛНА Ахмад Мисмари не просто заявлял об этом, но и предъявлял доказательства. Генерал-майор рассказывал, что Турция активно вмешивается в ливийский конфликт и перебрасывает иностранных наемников на территорию Ливию. Там их обучают турецкие военные и местные террористы. Для этого создаются специальные лагеря.

Что касается присутствия в стране "вагнеровцев", то доказательств этому до сих пор не было представлено. ПНС распространяет вбросы, основанные на фабрикациях. Заявления о присутствии российской ЧВК в Ливии делает и Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM), публикуя на эту тему доклады. В качестве доказательств – странные подретушированные фото, на которых невозможно ничего разобрать. Подобные аргументы не выдерживают критики.

Свою роль в распространении таких фейков сыграли и иностранные СМИ. Например, Bloomberg и Reuters. Они ссылаются на доклад Панели экспертов ООН, в котором Россию также обвинили во вмешательстве во внутренние дела Ливии.

Но и в докладе все очень размыто. Эксперты даже не смогли определиться, кто именно находится в Ливии – "оперативники", "наемники" или "снайперы". Отсутствие конкретики не вызывает доверия к докладу.

Что касается присутствия в Ливии сирийских наемников, то об этом говорят и другие факты. По данным различных отчетов, сирийцев турецкие агитаторы вербуют в Идлибе, который пока еще является оплотом боевиков.

Город находится рядом с турецкой границей, и сотрудничество сирийских террористов с турками уже давно не секрет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что, поддерживая радикалов, он укрепляет мусульманский мир.

Вблизи границы турецкие спецслужбы переманивают сирийских террористов в Ливию, чтобы те сражались на стороне ПНС. Всей правды им не рассказывают, зато обещают платить по 2-3 тыс. долларов. Некоторым говорят о возможности получения турецкого гражданства, если наемники проявят героизм в боях.

Кто же такие "вагнеровцы"? Это добровольцы, которые воюют против террористов. Они не раз помогали бороться с боевиками. Были и на Донбассе, где защищали мирное население. Они борются за идею безопасного мира, и их поступки доказывают это.

Действия террористов говорят сами за себя. В апреле представители ЛНА сообщили о 14 публичных казнях, устроенных боевиками в ливийском городе Сурман. Руководил убийствами полевой командир Абу Убейд аз-Зави. По жилым домам ливийских городов силы ПНС регулярно совершали артобстрелы. Так было и в Каср бен Гашире.

В других населенных пунктах представители ПНС занимались мародерством, убивали детей, насиловали женщин. По данным рабочей группы ООН, сирийские наемники и террористы ПНС освобождали боевиков из ливийских тюрем. Поэтому в ПНС входят выходцы из запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Братья-мусульмане" и "Аль-Кайеда".

Зачастую боевики устраивают показательные казни тех, кто не согласен с политикой ПНС. Ими руководит лидер группировки RADA и член "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Абд аль-Рауф Карра.

Живут боевики в домах местных жителей. Людям приходится или оборудовать свои жилища под склады для оружия террористов, или покидать дома. Тех, кто остался, зачастую используют в качестве живого щита.

О многом говорит и рассказ боевика, которого удалось поймать ливийским военным. Его зовут Мустафа Рашид Ибн Фейсал. Турецкий офицер завербовал его посредством угроз.

"Меня завербовали турецкие солдаты. Точнее, офицеры, они оказывают давление на сирийцев. Многие из нас бегут и не хотят воевать в Сирии. Таких ловят и предлагают им трехмесячные контракты с ежемесячными выплатами в две тысячи долларов, потом обещают вернуть домой. Многие знали, что это обман и сбежали. Они знали, какая репутация у террористов ПНС", – рассказал он и призвал сограждан не приезжать в Ливию, не верить туркам.

В свою очередь, "вагнеровцы" всегда защищают мирное население, так как это является их основной задачей. На Донбассе они не давали украинским военным стрелять по жилым домам. В Сирии они защищали людей от нападок боевиков.

По словам депутата Мосгордумы Андрея Медведева, "вагнеровцы" – это те, кто защищает мир от террористов и не просит награды или славы. "Русские мужчины с оружием в руках (и не только русские, не в национальности дело) где-то там в сирийской пустыне внесли свой вклад в то, что у нас почти нет терактов, что у нас дома нет войны", – говорит политик.

Военкор Юрий Котенок назвал ЧВК "Вагнера" "дубиной, которую боятся". "Группа Вагнера" – единственный метод, рычаг, довод политики России на международной арене. Это дубина, которую боятся и уважают. "…" Так что Слава "Группе Вагнера"!" – подытожил он.