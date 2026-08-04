В Мичигане зафиксировали первые смерти во время вспышки циклоспориаза

В Мичигане два человека умерли на фоне крупнейшей вспышки циклоспориаза, связанной с зараженным салатом и тысячами случаев заболевания по всей стране.

Власти штата Мичиган сообщили о смерти двух человек во время масштабной вспышки циклоспориаза. По данным департамента здравоохранения штата, у обоих пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, на течение которых могли повлиять кишечная инфекция и обезвоживание. Другие сведения о погибших ведомство раскрывать не стало.

Associated Press называет эти случаи первыми подтвержденными смертями в США, связанными с микроскопическим паразитом Cyclospora. При этом циклоспориаз обычно не приводит к летальному исходу. Наибольшую опасность длительная диарея и потеря жидкости представляют для пожилых людей, маленьких детей, пациентов с ослабленным иммунитетом и тяжелыми хроническими заболеваниями.

Число заболевших стало рекордным

Центры по контролю и профилактике заболеваний США получили сведения более чем о 18 тыс. подтвержденных или предполагаемых случаев в ходе нынешнего подъема заболеваемости. Данные отдельных штатов указывают, что общее число случаев по стране уже превысило 20 тыс., однако методики и сроки учета могут различаться.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2019 году, когда в США сообщили примерно о 4,7 тыс. случаев. В обычный год Мичиган выявлял лишь 40–50 заболевших. Резкий рост начался в конце весны и продолжился летом, когда вспышки циклоспориаза возникают чаще всего.

Часть заражений связали с салатом

Федеральные специалисты связали одну из групп заболеваний с измельченным салатом айсберг из центральной Мексики, который поставляла Taylor Farms de Mexico. Продукт использовали в отдельных ресторанах Taco Bell. Заболевшие, сообщавшие о посещении этих заведений, были выявлены в девяти штатах.

По данным FDA на 24 июля, к этой группе относились 1 947 заболевших, не менее 98 из них были госпитализированы. Taylor Farms отозвала салат, а Taco Bell прекратила использовать продукцию поставщика. Однако эта цепочка объясняет лишь часть случаев, поэтому расследование других возможных каналов распространения продолжается.

Лабораторный тест оказался ложноположительным

Эпидемиологические данные и прослеживание поставок указывают на измельченный салат как на источник одной из вспышек. Вместе с тем FDA уточнила, что положительный результат анализа образца продукции, полученный на границе, после повторной проверки признали ложным. Подтвержденных положительных проб продукта на 19 июля не было.

Это уточнение не отменило отзыв. Регулятор заявил, что данные опросов заболевших и совпадение цепочек поставок остаются достаточными основаниями для ограничительных мер. Ведомства предупреждают, что окончательное включение пациента в конкретную группу может занимать до шести недель.

Паразит поражает кишечник

Cyclospora cayetanensis попадает в организм с пищей или водой, загрязненной фекалиями. Паразит поражает кишечник и вызывает частую водянистую диарею, спазмы, вздутие, тошноту, потерю аппетита, снижение веса, слабость и иногда небольшое повышение температуры. Симптомы обычно появляются через два–14 дней после заражения.

Прямое распространение инфекции от человека к человеку маловероятно, поскольку выделяемому паразиту требуется время во внешней среде, чтобы стать заразным. Без лечения симптомы могут продолжаться несколько недель, временно ослабевать и возвращаться.

Обычного мытья может быть недостаточно

Власти рекомендуют выбросить отозванный салат и тщательно очистить поверхности и контейнеры, которые с ним соприкасались. Овощи и фрукты следует промывать под проточной водой, поврежденные участки удалять, а очищенные или нарезанные продукты быстро помещать в холодильник.

При этом повторное мытье пакетированного салата не гарантирует удаления циклоспоры. Нагревание зелени до температуры не ниже 70 градусов считается более надежной мерой. Людям с частой водянистой диареей советуют обратиться к врачу и отдельно попросить исследование на Cyclospora, поскольку стандартный анализ кала может не выявить паразита.

Инфекцию лечат антибиотиками

Циклоспориаз поддается антибактериальной терапии, которую назначает врач. Одновременно важно восполнять потерю жидкости. Самостоятельный прием препаратов без диагностики нежелателен, особенно при сопутствующих заболеваниях или признаках сильного обезвоживания.

Расследование продолжается, поэтому число случаев и список затронутых каналов поставок могут измениться. Потребителям рекомендуют следить за официальными уведомлениями FDA и местных органов здравоохранения, а при ухудшении состояния своевременно обращаться за медицинской помощью.